«Динамо-Ак Барс» проиграло «Уралочке» и не вышло в финал

Во втором полуфинальном матче плей-офф женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» в гостях проиграло «Уралочке» со счетом 0:3, пропустив соперниц в финал.

После домашнего поражения (1:3) казанцам нужно было обязательно брать реванш в гостях, чтобы продлить серию и вернуться в Казань.

Казанские волейболистки сумели взять один сет, уже уступив в двух стартовых партиях. Противостояние в серии завершилось со счетом 2-0.

«Уралочка» (Екатеринбург) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:0 (25:17, 25:14, 25:22).