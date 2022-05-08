«Динамо-Ак Барс» проиграло серию за третье место московскому «Динамо»

В третьем матче плей-офф серии за третье место женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» в Москве вновь проиграло столичному «Динамо» со счетом 0:3 и завершило сезон на четвертом месте.

Первая партия завершилась победой московских волейболисток со счетом 25:21. Во втором казанские спортсменки повели — 5:10, но москвички переломили ход борьбы — 25:21.

Самой упорной получилась заключительная партия. То хозяйки вели в счете — 11:8, то гости — 16:19. Однако и на этот раз концовка осталась за москвичками, 25:22. Пятое подряд поражение «Динамо-Ак Барс» в плей-офф.



Четвертое место после третьего в прошлом сезоне, но в активе Кубок России.

«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).