«Динамо-Ак Барс» проиграло, но вышло в Финал четырех Кубка России

В последнем матче полуфинального группового турнира Кубка России в Туле казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло на тай-брейке со счетом 2:3 «Уралочке», но вышло в Финал четырех.

К матчу команды подошли с полярными результатами — динамовки с двумя победами, уралочки с двумя поражениями. Но в женском волейболе всегда силен элемент непредсказуемости.

В первой партии уралочки как начали лидировать со старта, так и продолжили. Лишь пару раз динамовки успевали выйти вперед на одно-два очка, 7:6, 11:9. Все, затем «Уралочка» методично стала наращивать свое преимущество — 13:16, 16:20, 18:22. Так что партию уралочки выиграли вполне заслуженно, 19:25. Учтем, что команда из Екатеринбурга привезла в Тулу полурезервный состав.

Второй сет прошел совсем по другому сценарию. Теперь уже казанки сразу же захватили инициативу в свои руки. На подачах мексиканки Саманты Брисио, включая эйс, «Динамо-Ак Барс» сделало впечатляющий рывок — 8:4. Затем казанки стали увеличивать свой перевес, 12:6, 18:10. В какой-то момент «Уралочка» встрепенулась и набрала четыре очка подряд — 22:17. И все-таки динамовки довели партию до победы — 25:19.

Третья партия началась ровно — 5:5, 8:8, 12:12. Но в середине партии динамовки пошли в отрыв — 14:13, 18:14, 20:16. На этот раз казанки достаточно спокойно провели концовку, повторив счет первых двух партий, 25:19. Две победные партии автоматически вывели «Динамо» в Финал четырех.

Поэтому четвертая партия началась под диктовку уралочек — 1:4, 2:6. Немалых трудов стоило динамовкам выровнять игру — 14:14. Нервная концовка — 22:23, 25:25. В итоге нервы крепче оказались у екатеринбурженок, 26:28.

Тай-брейк. В пятой партии на волне успеха уралочки продолжили наступление — 1:4. Лишь в середине сета казанки восстановили статус-кво, 8:8 на блоке. Тем не менее, победа осталась за «Уралочкой», 11:15 и 2:3 по сетам.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка» (Екатеринбург) — 2:3 (19:25, 25:19, 25:19, 26:28, 11:15).

«Динамо-Ак Барс» вышло в Финал четырех Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 декабря. В четвертом туре чемпионата России казанки 28 октября сыграют в Москве с «Динамо».