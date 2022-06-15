«Динамо-Ак Барс» проиграло главному конкуренту из Электростали

В ходе очередного тура чемпионата мужской российской суперлиги по хоккею на траве в подмосковной Электростали казанское «Динамо-Ак Барс» уступило местному «Динамо» со счетом 2:4.

Спор двух динамовских команд, сильнейших в России в последние лет 20, определяет чемпиона. В нынешнем сезоне сначала дважды победили казанцы — в финалах Суперкубка и Кубка России. Но в чемпионате электростальцы дважды обыграли казанцев на своем поле и заслуженно лидируют в турнире, опережая конкурентов на 6 очков.

В этом туре лидеры очков не теряли, хозяева и вовсе до этой встречи не пропустили ни одного мяча. Казанцы победили «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга (8:3), столичный ЦОП Москомспорта (4:0) и азовскую «Тану» (8:0).

Первая четверть прошла с заметным игровым преимуществом гостей, но хозяевам повезло, когда защитник электростальцев выбил мяч из пустых ворот.

Во втором периоде хозяева использовали первый же стандарт, забив со штрафного-углового, 1:0. Однако всего через пять минут отменным ударом Павел Голубев восстановил равновесие, 1:1. В третьей четверти и казанцы успешно разыграли штрафной-угловой, когда капитан «Динамо-Ак Барс» Семен Матковский мощным ударом послал мяч в девятку, 1:2.

Решающим стал последний период. С углового-штрафного хозяева восстановили равновесие, 2:2. За две минуты до конца не без помощи рикошета электростальцы вновь вышли вперед, 3:2. А на предпоследней минуте с пенальти хозяева поставили точку, 4:2. Третья кряду победа «Динамо-Электростали» над «Динамо-Ак Барс», теперь электростальцы опережают казанцев уже на 9 очков, делая серьезную заявку на чемпионство.

«Динамо-Электросталь» (Электросталь) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 4:2 (0:0, 1:1, 0:1, 3:0).