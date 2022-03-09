«Динамо-Ак Барс» потерпело первое поражение в этом году

Волейболистки казанского женского «Динамо-Ак Барс» впервые проиграли в этом году, уступив дома в чемпионате российской суперлиги московскому «Динамо» со счетом 0:3.

Это был один из худших матчей казанских волейболисток в сезоне. Обилие ошибок, неважный прием и не лучшее нападение привело ко второму поражению «Динам-Ак Барс» в чемпионате.

И вроде бы уверенно по-хозяйски стартовали в первой партии, 7:3. Но москвички довольно скоро восстановили равновесие — 12:12. Затем начались «качели», когда то одна, то другая команда уходили, вырывались вперед на одно очко — 15:14, 17:18. Однако в концовке гости были чуть точнее, 21:25.

Второй сет лучше начали гости — 8:12. В середине партии казанские волейболистки догнали столичных одноклубниц — 19:19. И вновь все решилось в самой концовке. Пара удачных блоков, партия — 23:25.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья партия — 5:6, 12:14. Инициативой прочно владели гости, и вновь казанская команда восстановила равновесие, 18:18. Упорная концовка — 22:22, и снова удача оказалась на стороне москвичек, подкрепленная небольшим преимуществом «Динамо» по большинству игровых показателей, 23:25. Не помогла хозяйкам и поддержка главного тренера мужского «Зенита-Казань» Алексея Вербова, пришедшего сегодня по болеть за землячек.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) -«Динамо» (Москва) — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25). В следующем туре 12 марта на своей же площадке казанские волейболистки примут еще одно «Динамо» — краснодарское.