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Ру Тат
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13 мая 2021  16:40
Сергей Гаврилов

«Динамо-Ак Барс» пополнил ряды новой блокирующей

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Центральная блокирующая Ангелина Лазаренко в сезоне 2021/2022 сыграет за «Динамо-Ак Барс», информирует клубная пресс-служба.

В рядах казанок Лазаренко должна сменить Марину Марюхнич, завершившую игровую карьеру.

23-летняя Ангелина Лазаренко в минувшем сезоне выступала за краснодарское «Динамо», став одним из лидеров чемпионата в своем амплуа со 106 блоками и 331 очком в целом.
На молодежном уровне у Ангелины в копилке два «золота» чемпионатов Европы, а также «серебро» молодежного чемпионата мира в 2017 году. Причем, как и у троих вышеназванных, у Лазаренко среди индивидуальных достижений имеется звание MVP, присвоенное по итогам чемпионата Европы U18 в 2015 году.

До Краснодара Лазаренко поиграла в «Факеле» (Новый Уренгой), «Луч» (Москва), «Заречье-Одинцово) и в швейцарском «Волеро». В рядах национальной сборной России Ангелина дебютировала в 2018 году и сейчас пребывает в ее рядах на предолимпийском сборе.

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