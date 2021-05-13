«Динамо-Ак Барс» пополнил ряды новой блокирующей

Центральная блокирующая Ангелина Лазаренко в сезоне 2021/2022 сыграет за «Динамо-Ак Барс», информирует клубная пресс-служба.

В рядах казанок Лазаренко должна сменить Марину Марюхнич, завершившую игровую карьеру.

23-летняя Ангелина Лазаренко в минувшем сезоне выступала за краснодарское «Динамо», став одним из лидеров чемпионата в своем амплуа со 106 блоками и 331 очком в целом.

На молодежном уровне у Ангелины в копилке два «золота» чемпионатов Европы, а также «серебро» молодежного чемпионата мира в 2017 году. Причем, как и у троих вышеназванных, у Лазаренко среди индивидуальных достижений имеется звание MVP, присвоенное по итогам чемпионата Европы U18 в 2015 году.

До Краснодара Лазаренко поиграла в «Факеле» (Новый Уренгой), «Луч» (Москва), «Заречье-Одинцово) и в швейцарском «Волеро». В рядах национальной сборной России Ангелина дебютировала в 2018 году и сейчас пребывает в ее рядах на предолимпийском сборе.