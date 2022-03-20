«Динамо-Ак Барс» обыграло в Санкт-Петербурге «Ленинградку»

В очередном матче женской волейбольной Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» уверенно победило в Санкт-Петербурге «Ленинградку» со счетом 3:0.

Первый сет гостьи выиграли весьма уверенно, сразу захватив инициативу в свои руки — 8:13. Так что довести сет до победного конца татарстанкам особого труда не составило — 18:25.

Упорнее прошла вторая партия, 6:5, 11:12, 15:15. Но за счет уверенной игры на блоке гости и на этот раз инициативу перехватили, 16:19. Динамовки спокойно довели сет до победного конца, 19:25.

Примерно так же прошел и третий сет. После счета 4:3 последовал рывок татарстанок — 4:8. Затем они дожали петербурженок, 17:25.

В следующем туре 26 марта «Динамо-Ак Барс» у себя дома сыграет с «Липецком».

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (18:25, 19:25, 17:25).