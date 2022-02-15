«Динамо-Ак Барс» победило в Болгарии и вышло в плей-офф

В заключительном матче группового турнира женской волейбольной лиги чемпионов казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло в Болгарии «Марицу» со счетом 3:0 и гарантировало себе выход в плей-офф.

Победа в этой встрече гарантировала казанским волейболисткам второе место в группе, выход в 1\8 финала плей-офф. Первое место досрочно выиграл турецкий «Фенербахче», идущий без поражений.

В первой партии гости сразу стали уходить вперед, опережая понемногу, но стабильно болгарскую команду во всех компонентах волейбола. 6:9 после эйса Саманты Фабрис. 10:18. Казанские спортсменки лишь в концовке немного успокоились, пропустив два эйса кряду — 14:23. Но партия осталась за нашими девушками. Точку поставила Саманта Брисио, 15:25.

Во втором сете борьба предсказуемо обострилась, 8:8 13:13. Решающим стал эйс Ирины Королевой, 15:18. Затем наши волейболистки уверенно дожали хозяек, 19:25.

Не упорной получилась и третья партия. Хотя впереди постоянно были казанские волейболистки, 4:5, 6:7, 7:10, но болгарская команда постоянно догоняла, не позволяя гостям уйти в отрыв. В концовке вновь свое веское слово сказала капитан «Динамо-Ак Барса» Королева — 19:24. А красивую точку в сете и матче поставила Фабрис, 20:25.

«Марица» (Пловдив, Болгария) — «Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — 0:3 (15:25, 19:25, 20:25). В чемпионате российской суперлиги казанская команда 20 февраля сыграет в Екатеринбурге с «Уралочкой».