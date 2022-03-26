«Динамо-Ак Барс» победило дома «Липецк»

В очередном домашнем матче российской женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Липецк» со счетом 3:1 и продолжает лидировать в турнире.

Но в первой партии нашим девушкам долго не удавалось оторваться в счете, 7:7, 12:11. И все же постепенно казанские волейболистки стали дожимать соперниц — 16:12 после эйса хорватки Саманты Фабрис. Уверенный финиш сета, и Татьяна Кадочкина ставит точку в партии, 25:17.

Совершенно иначе прошла вторая партия, в которой липчанки на равных сражались с фаворитами. Упорство плюс минимум ошибок позволили гостям выиграть этот сет, 23:25.

Разумеется, наши девушки сделали нужные выводы из неудачной партии. Третий сет казанские волейболистки провели очень собранно и агрессивно, быстро увеличивая свое преимущество — 14:8, 18:9. Последний удар в сете нанесла Ирина Королева, 25:18.

Четвертую партию казанская команда начала очень мощно, два эйса Ангелины Лазаренко, блок Королевой — 7:0. Эйс Фабрис — 13:5, эйс Кадочкиной — 23:11. Словом, уверенная победа в партии, 25:14 и матче. Последнее очко хозяйкам принесла Лазаренко.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Липецк» (Липецк) — 3:1 (25:17, 23:25, 25:18, 25:14). В следующем туре 30 марта казанские волейболистки примут на своей площадке калининградский «Локомотив».