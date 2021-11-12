«Динамо-Ак Барс» отдало в аренду свою волейболистку

Казанская доигровщица Татьяна Костина до конца сезона 2021/2022 будет выступать за красноярский «Енисей» на правах аренды, сообщает клубная пресс-служба

Костина является воспитанницей казанского клуба «Динамо-Ак Барс». С февраля 2020 года была капитаном казанской «молодежки». Помогла завоевать золото и два серебра Молодежной лиги, а также победу в Кубке Молодежной лиги-2020.

Этим летом Татьяна в составе молодежной сборной России приняла участие в чемпионате мира U20, по итогам которого россиянки заняли третье место. А клубный сезон 2021/2022 она начала уже в основной команде «Динамо-Ак Барс».

Причиной перехода в «Енисей» на правах аренды, по словам директора «Динамо-Ак Барс» Сергея Чернышова, стало желание дать игроку как можно больше игровой практики. «У нас в составе остается пять нападающих — диагональная и четыре доигровщицы, поэтому решили отправить Таню в „Енисей“, чтобы дать игроку играть. Чтобы игрок не закисал в запасе, а продолжал развиваться. Татьяна уже уехала в Красноярск, освоилась там – и скоро мы с ней встретимся в чемпионате», — пояснил он.