«Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу в полуфинале Кубка России

Казанское волейбольное «Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу в полуфинальном турнире Кубка России в Туле. Сегодня динамовки обыграли со счетом 3:1 хозяйскую «Тулицу».

Нельзя не отметить странный звук, плохую картинку и сомнительный уровень комментариев из Тулы. Половину матча местные комментаторы именовали мексиканскую легионерку «Динамо» Саманту Брисио итальянкой.

После вчерашней нервной победы над «Спартой» (3:0) татарстанкам теперь противостояли хозяйки группы. В первой партии практически все время на площадке шла равная игра. То одна, то другая команда выходили было вперед на пару очков, но не более того — 10:12, 18:17. Поэтому всё решилось в самой концовке, где более точны были хозяйки, 25:23.

Во второй партии после ровного старта динамовки смогли переломить ход борьбы, постепенно уходя в отрыв — 7:10, 10:14, 11:19. Но «Тулица» сдаваться не собиралась, ответив двумя эйсами — 15:20, 21:23. Как результат — нервная концовка, в которой удача улыбнулась гостьям, 25:27.

В третьем сете никто не хотел уступать — 8:8, 16:16. Но небольшое преимущество всё равно было на стороне гостий, 21:21 и 22:24. Тем не менее и на этот раз победа досталась динамовкам с большим трудом — 23:25.

В четвертой партии борьба обострилась до максимума — 12:9, 13:14. Никому долгое время не удавалось переломить ход борьбы. 18:18, но решающий рывок вновь сделало «Динамо». Не без труда гостьи смогли дожать хозяек и вырвали победу в сете и матче, 19:25.

Завтра в последнем туре динамовки сыграют с «Уралочкой» из Екатеринбурга.

«Тулица» (Тула) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:23, 25:27, 23:25, 19:25).