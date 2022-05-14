«Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу подряд, разгромив «Тану»

Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало вторую подряд победу в чемпионате России по хоккею на траве, вновь обыграв дома азовскую «Тану» со счетом 5:0.

Напомним, что вчера хозяева не без труда победили со счетом 3:0. А сегодня казанцы отличились на последней минуте первой четверти усилиями своего капитана Семена Матковского после розыгрыша углового.

Во второй четверти опять же в самой концовке Андрей Исаев удвоил преимущество динамовцев. Затем на добивании преуспел Алексей Соболевский. Он же в третьей и последней четвертях оформил свой хет-трик, установив окончательный счет — 5:0.

В следующем туре 20-21 мая в Екатеринбурге казанцы сыграют с «Динамо-Строитель».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Тана» (Азов) — 5:0 (1:0, 2:0, 1:0, 1:0).