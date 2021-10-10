Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу

Женское волейбольное «Динамо-Ак Барс» во втором туре чемпионата страны обыграло на выезде «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0.

В первой партии казанки стали постепенно уходить вперед — 5:8 от рук Татьяны Кадочниковой, 12:15 после удара Саманты Фабрис. Но переломить ход борьбы «Динамо» никак не удавалось, 18:18. И только в этот момент гости резко прибавили, набрав пять очков подряд, ну а концовка сета стала делом техники — 19:25.

Совсем иначе началась вторая партия — 6:1, полетела у «Заречья» подача. Но на подачах Фабрис казанки вскоре догнали и перегнали хозяек, 7:9 после эйса хорватки. Эйс Ангелины Лазаренко — 10:15. И на этот раз динамовки очень спокойно и уверенно дожали соперниц — 16:25.

В третьем сете казаночки сразу решили уйти в отрыв, что им удалось — 4:5, 5:13 после мощного рывка гостей. И вот уже двойной перевес в счете — 9:18 от рук Фабрис, два эйса опытнейшей Ирины Королевой. Все, разгром «Заречья» состоялся — 13:25. Примечательно, что последнее очко эйсом гостям принесла Дарья Заманская, дочь экс-баскетболиста казанского УНИКСа Игоря Заманского.

«Заречье-Одинцово» (Одинцово) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (19:25, 16:25, 13:25). В третьем туре 16 октября дома динамовки примут действующего чемпиона страны «Локомотив» (Калининград).