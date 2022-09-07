«Динамо-Ак Барс» одержало две победы и сократило отрыв от «Динамо-Электростали»

В очередных домашних матчах чемпионата России по хоккею на траве среди мужчин казанское «Динамо-Ак Барс» одержало две победы над екатеринбуржским «Динамо-Строителем» и сократило отрыв от лидера турнира до трех очков.

В первой встрече, прошедшей в довольно упорной борьбе казанцы победили со счетом 3:0. Дублем отметился капитан хозяев Семен Матковский. Еще один гол на свой счет записал Александр Гончаров.

Во второй встрече преимущество казанцев было подавляющим — 9:0. Голы забили: Алексей Соболевский – 3, Андрей Семенов – 2, Денис Стариенко, Алексей Майоров, Павел Голубев, Артур Атаев.

В следующем туре 12-13 сентября казанское «Динамо-Ак Барс» примет на своем поле лидера чемпионата подмосковное «Динамо-Электросталь».

Напомним, после 16 матчей в активе электростальцев 42 очка, у казанцев — 39. Таким образом, исход этих встреч во многом решит судьбу чемпионата.