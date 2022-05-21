«Динамо-Ак Барс» одержало четыре победы кряду

В мужском чемпионате России по хоккею на траве казанское «Динамо-Ак Барс» одержало две победы на выезде. В Екатеринбурге был побежден «Динамо-Строитель».

В первом матче гости выиграли верх со счетом 4:1. Мячи у 19-кратных чемпионов России забивали Александр Гончаров – дважды, Семен Матковский и Павел Голубев.

Во второй встрече казанцы забили на мяч больше, а пропустили снова лишь однажды — 5:1. Дубли оформили Алексей Соболевский и Николай Янкун, один гол на счету Дениса Стариенко. Итого четыре победы в четырех матчах.

Впереди главные игры сезона — в подмосковной Электростали с местным «Динамо», лидирующем в турнире опять же с четырьмя победами - 27 и 28 мая.