«Динамо-Ак Барс» одержало 20-ю победу подряд

Фото: dinamo-kazan.com

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло белорусскую «Минчанку» со счетом 3:0. Это 20-я подряд победа действующих чемпионок России. Хозяйками сегодня руководил старший тренер Желько Булатович.

В первой четверти минчанки не проявили никакого уважения к титулам и лидерству чемпионок, не позволяя хозяйкам уйти вперед, 5:4, 10:8, 15:13. И вот уже ничья, 15:15. Зря гости разозлили казаночек. Мощный рывок чемпионок, блок 24:17, атака минчанок в аут, партия, 25:17.

Во втором сете тоже поначалу было ровная борьба, 2:2. И все же чемпионкам удается сделать впечатляющий рывок. Было 6:4 стало 12:4. Первый в матче эйс от рук казанской доминиканки Гайлы Гонсалес, 14:6. Эйс Светланы Гатиной, 16:8. Конечно, минчанки сражались отчаянно, но переломить ход партии им не удалось, 23:13. Атака Гатиной, блок, партия – 25:13.

В третьей партии снова был ровный старт, 4:3, 6:4. Но постепенно казаночки стали наращивать свое преимущество – 9:6, 15:8. 17:10 на блоке. Но гости подтягиваются, 20:16. Но было уже поздно, 25:16 и 3:0. Двадцатая подряд победа «Динамо-Ак Барс».

«Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) – «Минчанка» (Минск, Белоруссия) – 3:0 (25:17, 25:13, 25:16). В следующем туре 2 февраля в Калининграде казаночки сыграют с местным «Локомотивом».