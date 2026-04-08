news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 апреля 2026 21:18

Читайте нас в
Телеграм
«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» во второй раз в финале плей-офф
Фото: dinamo-kazan.com

В рамках второго матча финала плей-офф волейбольной Суперлиги ЖВК «Динамо-Ак Барс» вновь одержал победу над «Заречье-Одинцово» со счетом 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20) в Казани.

В настоящий момент счет в серии 2-0 в пользу татарстанской команды. В финале команды играют до трех побед. Коллективу из Казани необходима всего одна победа, чтобы оформить чемпионство.

Ближайший матч между соперницами пройдет в Одинцово (Московская область) 8 апреля. Начало - в 19:00 мск. При необходимости четвертая встреча запланирована на 12 апреля также в подмосковье.

#Вк "динамо-ак барс" #суперлига
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров