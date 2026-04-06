«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в первом матче финала плей-офф

«Динамо-Ак Барс» одержало победу в Казани над «Заречьем-Одинцово» в первом матче финала плей-офф женской волейбольной Суперлиги. Казанские девушки использовали преимущество своей площадки и уверенно обыграли соперниц по итогам четырех сетов 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23).

Татарстанская команда лидировала по итогам трех партий и лишь единожды за матч во втором сете отдала инициативу . Звание MVP матча получила диагональная «Динамо» Гайла Гонсалес. Она набрала 23 очка при 54% реализации атак. Главным бомбардиром стала доигровщица Брайелин Мартинес, в ее копилке 25 очков при 40% реализации атак. Кроме того, казанская команда выиграла подачу со счетом 6:4.

В этом компоненте отличилась блокирующая Таисия Коновалова. Последнчя сделала ровно столько эйсов, сколько «Заречье» за весь матч. Ключевым игроком в приеме стала Камилла Реброва, на которую пришлось 53 подачи соперника. Доигровщица продемонстрировала 38% позитивного и 30% исключительного приема.

Следующий матч в рамках финала плей-офф Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Зеречьем-Одинцово» пройдет в Казани 8 апреля. Начало - в 19:00 мск.