«Динамо-Ак Барс» обыграло столичного соперника

В очередном домашнем матче чемпионата России по хоккею на траве казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло московский ЦОП Москомспорта со счетом 3:0.

После двух подряд поражений на выезде от единственного конкурента — «Динамо-Электростали» (в мужском чемпионате выступают пять команд) казанцы не имели права терять очки дома. Они и не потеряли, уверенно обыграв столичный ЦОП Москомспорта.

Несмотря на итоговый счет, шансы команд были примерно одинаковыми. Просто хозяева сыграли более рационально, использовав большинство своих голевых моментов. Первый же угловой завершился мощным ударом под перекладину Семена Матковского, 1:0.

Во второй четверти Александр Гилев уверенно реализовал пенальти, 2:0. А в третьем периоде Алексей Майоров спокойно замкнул прострел на пятачок, 3:0. В четвертом периоде забить никому не удалось, хотя москвичи один раз и попали в штангу.

Завтра команды вновь встретятся на поле казанского Центра хоккея на траве.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — ЦОП Москомспорта (Москва) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0, 0:0).