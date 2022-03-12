«Динамо-Ак Барс» обыграло краснодарских одноклубниц

В очередном домашнем матче чемпионата женской волейбольной Суперлиги казанское «Ак Барс-Динамо» победило краснодарское «Динамо» со счетом 3:0.

В прошлом туре татарстанки проиграли дома столичному «Динамо» (0:3), уступив соперницам по всем статьям. И сегодня в игре с другим «Динамо» они должны были восстановить свое лидерское реноме.

В первой партии сразу же началась упорная борьба, продлившаяся вплоть до концовки. Но в счете вели казанские девушки — 20:18. Гостьи почти настигли хозяек — 21:20, но те сумели дожать соперниц, 25:22.

Второй сет татарстанки начали уверенно — 11:5, но гостьи быстро сократили отрыв, 11:8. Еще один рывок хозяек — 20:13, и снова южанки в игре — 20:17. И лишь после этого казанские девушки сумели добиться своего: очень эффектен был блок «Динамо-Ак Барс», 25:17.

Дебют третьей партии остался за татарстанками — 5:3 после эйса Татьяны Кадочниковой. И снова кубанки выровняли игру — 6:6, 10:8. Еще один рывок хозяек — 21:10. Всё, после этого делом техники было довести сет и матч до победного конца. Стоит отметить два сделанных подряд эйса мексиканки Саманты Брис. Уверенная победа «Динамо-Ак Барс», 25:16.

В следующем туре 19 марта в Санкт-Петербурге динамовки из Татарстана сыграют с «Ленинградкой».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:16).