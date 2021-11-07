Казанские волейболистки обыграли дома «Динамо-Метар»

Сегодня женское «Динамо-Ак Барс» выиграло в Казани у челябинского «Динамо-Метар» — 3:0.

Первый сет начался для команды из Казани неважно — 0:5. Постепенно они сократили отрыв до 3:6, но и гости не думали упускать инициативу — 10:14. Соперницы уверенно вели игру — 19:23, однако затем упустили инициативу. «Динамо-Ак Барс» же воспрял духом и сделал впечатляющий рывок на подачах Татьяны Костиной— 25:23, партия.

Во втором сете борьбы по сути не было. Поведя в счете, казанская команда так и не позволила «Динамо-Метару» отыграться. Счет партии красноречив — 25:16.

Заключительная партия прошла в более или менее ровной борьбе, хотя до середины сета казанкам не удалось уйти в отрыв — 12:12. Лишь затем пресс атак «Динамо-Ак Барса» стал расти как снежный ком. Несмотря на то что соперницы сражались до конца — 20:19, хозяйки все равно довели игру до победы — 25:20.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:16, 25:20). В следующем туре 14 ноября казанки примут дома «Уралочку» (Екатеринбург).