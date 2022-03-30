«Динамо-Ак Барс» обыграло чемпионов страны

В очередном матче российской женской волейбольной лиги казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграло действующих чемпионок страны из калининградского «Локомотива» со счетом 3:1, продолжая лидировать в турнире.

Именно калининградки 16 октября в малом зале казанской арены взяли верх над татарстанками со счетом 3:0. Но затем динамовки взяли реванш в финале Кубка России с тем же счетом. Поддержать девушек сегодня пришли земляки из мужского «Зенита-Казани».

Памятуя об осенней домашней неудаче, хозяйки сегодня очень мощно стартовали, быстро подавив сопротивление гостий. 13:5, 16:6 после эйса мексиканки Саманты Брисио. Именно на подаче прежде всего татарстанки превзошли калининградок. Никакие замены не помогли «Локомотиву». И на блоке хозяйки были лучше — 22:9. А точку в партии эйсом поставила Татьяна Кадочкина, 25:9.

Во второй партии вполне ожидаемо борьба обострилась. Гостьи поправили защиту, что сразу же отразилось на динамике изменения счета — 8:8, 11:11. Лишь в середине сета динамовки немного сумели оторваться — 16:13 от рук Кадочкиной. Это небольшое преимущество хозяйки держали уверенно вплоть до конца партии, 20:17, 23:17. Атака хорватки Саманты Фабрис — 25:18, партия.

В третьем сете гости повели было в счете — 2:4, но динамовки быстро перехватили инициативу — 10:7 после эйса Брисио. Однако калининградки сумели нейтрализовать рывок татарстанок — 11:12, 12:17. Отличная защита и уверенное нападение позволили гостям оторваться в счете, 15:20. Как ни пытались хозяйки спасти сет, 19:22 после эйса Ангелины Лазаренко, 22:24, но «Локомотив» заслуженно выиграл эту партию, 22:25.

Четвертую партию динамовки начали очень уверенно — 6:2, 10:6, стабильно забивала Фабрис. Эйс Брисио — 12:8. Ответ гостий — 12:11, 14:13, 16:15. Напряжение нарастало. Представительницы Казани форсировали события — 19:16 от рук Фабрис. Атака Кадочниковой — 21:18. Партия и матч, 25:19.

В двух оставшихся матчах регулярного чемпионата татарстанки 4 апреля в Красноярске сыграют с «Енисеем», а 9 апреля — дома с «Тулицей».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (25:9, 25:18, 22:25, 25:19).