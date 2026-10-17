«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» в матче Суперлиги

Фото: dinamo-kazan.com

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл петербургскую «Ленинградку» в матче третьего тура предварительного этапа женской Суперлиги. Встреча прошла 17 октября в Центре волейбола в Казани и завершилась со счетом 3:0.

Все три партии остались за хозяйками площадки – 25:18, 25:21 и 25:18.

После трех туров «Динамо-Ак Барс» набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ленинградка» не набрала очков в трех матчах и занимает 13-е место.