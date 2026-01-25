news_header_top
25 января 2026 17:10

«Динамо-Ак Барс» объявил о переходе Анастасии Светник в состав команды

Фото: t.me/vcdinamoakbars/12505

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» объявил о подписании контракта с центральной блокирующей Анастасией Светник.

Светник начала карьеру в Белоруссии, где три сезона выступала за «Минчанку-2» (2017–2020). В 2020 году она стала серебряным призером Молодежной лиги России.

В том же году волейболистка отправилась в США, где продолжила карьеру в системе студенческого спорта. В университетских командах Орегона и Маркетта Светник завоевала золото (2023) и два серебра (2021, 2022) в первенстве Большой Восточной конференции NCAA.

Также в ее активе выступления за молодежную сборную Беларуси на чемпионате мира 2021 года.

Вернувшись в Россию в начале 2024 года, Светник выступала за «Заречье-Одинцово», а затем перешла в «Ленинградку». В составе петербургского клуба она стала серебряным призером Кубка России и Кубка Легенд 2024 года.

