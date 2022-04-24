«Динамо-Ак Барс» начало полуфинал с поражения

В первом полуфинальном матче плей-офф женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке уступило «Уралочке» со счетом 1:3.

В полуфинале казаночки получили в соперницы самый титулованный клуб в женском волейболе во главе с легендарным 83-летним Николаем Карполем, который работает с уралочками с 1969 года с небольшим перерывом. Это самый титулованный тренер в мире волейбола.

Первая партия прошла в равной и нервной борьбе. То одна команда, то другая вели в счете — 1:3, 12:9. Затем гостьи вырвались вперед — 17:19, 19:23. Едва не спасла свою команду Татьяна Кадочкина, набравшая подряд 4 очка на подаче, на блоке и в атаке, 23:23. Но в концовке удача улыбнулась гостьям, 25:27.

Второй сет наши девушки начали очень бодро — 4:1, но уралочки за счет подач вышли вперед, 4:6, затем 6:9. Равенство — 12:12. Ближе к концовке партии казанки все же перехватили инициативу и не упустили ее. Точку в партии поставила Кадочкина, 25:22.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья партия. Сначала гостьи повели — 6:10, хозяйки быстро ликвидировали отрыв — 11:10. Затем долгое время счет был равным, но концовка осталась за уралочками, 20:25.

Четвертая партия прошла под диктовку «Уралочки». Гостьи были сильнее хозяек во всех компонентах волейбола и практически весь сет вели в счете. Закономерный итог, 18:25. «Динамо» явно не хватает травмированной хорватки Саманты Фабрис.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Уралочка» (Екатеринбург) — 1:2 (25:27, 25:22, 20:25, 18:25). Ответный матч в серии до двух побед пройдет 27 апреля в Нижнем Тагиле.