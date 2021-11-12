«Динамо-Ак Барс» готовится к индорхоккею

Игроки 19-кратного чемпиона России по хоккею на траве — казанского клуба «Динамо-Ак Барс» вернулись из отпуска и приступили к тренировкам. Об этом информирует пресс-служба казанцев.

Команда занимается в универсальном и тренажерном залах спортивной базы «Динамо» в поселке Мирный. В настоящее время хоккеисты начали подготовку к предстоящему чемпионату России по индорхоккею (игра в зале). Команда Араика Маргаряна намерена принять участие в индорхоккейном турнире впервые после 16-летнего перерыва.

Чемпионат страны по индорхоккею пройдет в январе 2022 года, в два этапа. Первый из них состоится в Екатеринбурге с 6 по 8 января. Проведение второго этапа намечено на 26–29 января в подмосковной Электростали.