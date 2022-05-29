«Динамо-Ак Барс» дважды проиграло главному конкуренту

Казанское «Динамо-Ак Барс» уступило лидерство в чемпионате России по хоккею с мячом, дважды проиграв в Электростали главному конкуренту «Динамо».

В Электростали хозяева уверенно взяли верх над 10-ти кратными чемпионами страны из Казани. Сначала со счетом 3:0, а затем 6:1. Таким образом, после шести туров единоличным лидером турнира с шестью победами и 18 очками стало «Динамо-Электросталь», у «Динамо-Ак Барс» 12 очков и второе место.

В следующем туре 3-4 июня казанцы примут на своем поле столичный ЦОП Москомспорта.