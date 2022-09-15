«Динамика связана не с экономическим ростом»: в чем причины подъема рынка жилья Казани?

Спрос на жилье в Казани продолжает расти. По данным Росреестра по РТ, в августе по сравнению с июлем число сделок с ипотекой увеличилось на 30%. На вторичном рынке прорыва пока нет, спрос сохранился на июльском уровне.

Эксперты предупреждают: динамика на жилищном рынке не связана с экономическим ростом, и в будущем рынок жилья может снова оказаться в зоне турбулентности. Квартиры дорожают, а вот доходы населения не растут. Подробности – в материале «Татар-информ».

Квартиры дорожают, а вот доходы населения не растут. В Казани спрос на ипотеку продолжает расти уже несколько месяцев подряд Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ипотека: ставки ниже, сделок больше

В Казани спрос на ипотеку продолжает расти уже несколько месяцев подряд. По сравнению с июлем в августе число ипотечных сделок выросло почти на 30% (1828 сделок против 1423). Данные за сентябрь татарстанское управление Росреестра опубликует в следующем месяце. Но эксперты говорят, что спрос остается на довольно высоком уровне.

Почему казанцы охотно берут ипотеку? Разбираем основные причины.

Центробанк снизил ключевую ставку.

Настоящий шок рынок жилья испытал в конце февраля. Тогда Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Как следствие ипотека стала для россиян недоступной. Никто не хотел брать кредит под 22-23% годовых. Однако постепенно регулятор смягчил политику.

Вот как менялась ключевая ставка в России в 2022 году.

Сразу же обратимся к другому график. Мы видим, что спрос на ипотеку в Казани рос обратно пропорционально.

Когда ставка была высокой, кривая спроса стремительно падала вниз. Затем рынок начал восстанавливаться. Сейчас ипотеку можно взять под 9,9% годовых, а то и меньше. Льготную ипотеку на новостройки банки выдают по ставке до 7%.

Вкладчики несут деньги на рынок жилья.

Когда ключевая ставка была высокой, многие инвесторы открыли краткосрочные вклады. Однако сейчас их срок истек, а условия для вкладчиков стали менее привлекательными. Часть инвесторов покупает квартиры, чтобы сохранить сбережения. Если наличных не хватает, берут ипотеку.

Сезонный подъем.

К осени спрос на недвижимость традиционно растет. Своего пика он достигает перед Новым годом. В этом году рынок развивается так же, как и всегда.

В нынешнем августе Росреестр зарегистрировал столько же сделок с ипотекой, сколько и в 2020-ом году. А по сравнению с 2019 году спрос даже вырос на 50%.

Однако эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе спрос не будет расти такими темпами.

- Положительная динамика связана не с тем, что начался экономический рост, а с тем, что упали ипотечные ставки и людям надо куда-то вкладывать деньги. Не думаю, что это будет продолжаться долго. Надо иметь в виду, что квартиры сильно подорожали. Новостройки стоят порядка 180 тысяч рублей за кв. м. В однокомнатных квартирах «квадрат» может стоить до 200 тысяч рублей и больше. Но покупательская способность людей снижается, - говорит генеральный директор компании «Брокер Альянс Премиум» Фарит Шабаев.

«По переуступке квартиру можно купить на 25% дешевле, чем у застройщика»

Более половины квартир казанцы покупают с помощью ипотеки. А раз вырос спрос на ипотеку, увеличилось и число сделок на рынке вторичного жилья.

Правда, в августе спрос по сравнению практически не изменился.

Если сравнивать данные год к году, число сделок на вторичном рынке упало вдвое. Но надо учитывать, что в 2020-2021 гг. спрос на жилье был аномальным из-за льготной ипотеки и относительно низких цен на квадратные метры. А вот по сравнению со спокойным 2019-ым годом в нынешнем августе число сделок выросло на 50%.

Конечно, основная причина, по которой оживилась вторичка заключается в том, что подешевела ипотека. Однако есть еще один нюанс – готовое жилье можно купить дешевле, чем новостройку.

- Новостройки по переуступке можно купить на 25% дешевле, чем у застройщиков. Допустим, у девелопера квартира стоит 10 млн рублей. Такую же квартиру в том же доме у инвесторов или подрядчиков можно купить по переуступке прав требования за 8 млн рублей, - отмечает Фарит Шабаев.

Эксперты советуют не соблазняться на низкую ставку от застройщиков и не отвергать вторичку. В некоторых случаях даже несмотря на более высокий ипотечный процент готовую квартиру можно купить с выгодой.

Дом по цене квартиры

В августе казанцы охотно покупали загородную недвижимость. По данным Росреестра РТ, за месяц спрос на земельные участки вырос почти на 13%.

Директор агентства недвижимости «Счастливый дом» связывает этот рост с появлением новых ипотечных программ, в частности ипотеки на строительство частного дома своими силами, без привлечения аккредитованных подрядчиков.

- Кроме того, многие поняли, что покупка новостройки – не единственный способ решить жилищный вопрос. Новостройки площадью более 60 кв., как правило, по цене превышают 7 млн рублей. За эти деньги можно купить дом. Также земельные участки пользуются популярностью у инвесторов. Одни размежевывают их и перепродают. Другие строят на них дома для продажи. Иногда люди вкладывают деньги в участок и постепенно строятся, - говорит Гизатова.

Гуландам Фатхуллина