Дина Хуснутдинова взяла серебро в короткой программе на Гран-при «Невский лед»

Фото: fsrussia.ru

Дина Хуснутдинова заняла третье место в короткой программе на втором этапе российской серии Гран-при «Невский лед» с 70,84 балла. Фигуристка школы Этери Тутберидзе единственная из участниц этапа исполнила тройной аксель и улучшила личное достижение сезона почти на 7 баллов – на Мемориале Дениса Тена она набирала 63,09.

Первое место заняла Ксения Синицына (74,29), которая в межсезонье начала тренироваться в школе Евгения Плющенко и почти на 12 баллов обновила личный рекорд. На первом этапе в Казани она ошиблась в короткой программе, оставшись без каскада, а в Петербурге выдала чистый прокат и возглавила протокол.

Второй стала Мария Захарова (70,96). Она откаталась чисто, но допустила падение не на элементе.