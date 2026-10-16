Дина Хуснутдинова пропустит этап Гран-при России в Казани

Фото: fsrussia.ru

Уроженка Татарстана, фигуристка Дина Хуснутдинова не примет участия в первом этапе Гран-при России сезона 2026/2027, который пройдет в Казани в предстоящие выходные. Об этом сообщил официальный телеграм-канал команды спортсменки.

«Дорогие болельщики Дины! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с определенными обстоятельствами Дина не сможет выступить на этапе Гран-при России в Казани "Рапсодия Льда 2026". С Диной всё хорошо! Она здорова, травм никаких нет, есть боевой настрой на сезон и много сил работать! Мы увидим Дину на следующих этапах Гран-при России. Любим и поддерживаем!» – говорится в сообщении.

Хуснутдинова – 17-летняя ученица Этери Тутберидзе, победительница домашнего этапа Гран-при в Казани в прошлом сезоне (218,01 балла). Она планировала выступить на этапах в Казани и Красноярске, однако подготовка к сезону получилась скомканной из-за травмы ноги – фигуристке несколько раз приходилось прерывать тренировки для лечения.

На турнире серии «Челленджер» Мемориал Дениса Тена в Алматы в начале октября Хуснутдинова заняла лишь седьмое место (185,70 балла), упав с сольного тройного акселя в произвольной программе. После проката она призналась, что очень расстроена и «подвела команду, тренеров и федерацию».

Напомним, что этап Гран-при России в Казани пройдет 17–18 октября. Ранее с турнира снялась Камила Валиева из-за болезни. Каждый спортсмен может быть заявлен не более чем на два этапа серии.