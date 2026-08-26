Дина Хуснутдинова пропустила открытую тренировку группы Тутберидзе из-за травмы

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17-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова, победительница этапа Гран-при России, не приняла участие в открытой тренировке спортсменов группы Этери Ттбуеридзе, которая прошла в Москве 23 августа. Как сообщил журналист Владислав Жуков в своём телеграм-канале, причиной пропуска стали проблемы с ногой.

Отвечая на вопросы подписчиков о фигуристке, Жуков написал:

«Так, кто про Дину спрашивал. Говорят, побаливает нога. Поэтому не было на трене».

Напомним, на открытой тренировке, которая состоялась на катке группы Тутберидзе, фигуристы представляли свои программы на предстоящий сезон. Среди приглашённых спортсменов на мероприятии выступил Пётр Гуменник. О причинах отсутствия других фигуристов официально не сообщалось.