Руc Тат
18 августа 2025 13:12

Дина Хуснутдинова из Казани пополнила группу Этери Тутберидзе

Фото: fstatarstan.ru

Фигуристка Дина Хуснутдинова пополнила группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

«Дина Хуснутдинова пришла на просмотр в группу Этери Тутберидзе после юниорских контрольных прокатов, на данный момент она приступила к тренировкам», – сообщает источник.

Напомним, Дина тренировалась в Казани в группе Надежды Заякиной. В 2024-м Хуснутдинова брала бронзу этапа юниорского Гран-при России.

В активе Дины есть тройной аксель, она может выступать во взрослых соревнованиях в следующем сезоне.

#фигурное катание #спорт
