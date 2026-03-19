Дина Хуснутдинова назвала причины неудачи в финале Гран-при России

Победительница казанского этапа Гран-при России Дина Хуснутдинова откровенно оценила свое выступление в финале серии, где заняла лишь восьмое место. Главной причиной неудачи в произвольной программе фигуристка назвала психологический сбой.

В интервью Okko Sport спортсменка призналась, что оценивает свое выступление неудовлетворительно. «Наверное, на 3 из 10. Потому что в короткой программе, в принципе, все получилось, я получила свой рекорд по баллам за короткую. В произвольной, думаю, меня сбило то, что я перегорела в день выходного. Конечно, нельзя так оправдываться, но надеюсь, что такой прокат на соревнованиях был в первый и последний раз. Я получила ценный опыт и знаю, над чем нужно дальше работать», — сказала Хуснутдинова.

Фигуристка подтвердила, что провал связан с нервами и неумением собраться. «Да, конечно, я не собралась просто с головой – и всё. Так по накатанной пошло», — добавила она.

После неудачного выступления Дина сильно расстроилась, но поддержка близких помогла справиться с эмоциями. Особо она выделила участие знаменитых коллег. «Я очень сильно расстроилась, плакала. Захожу в раздевалку – и ко мне идёт Саша Трусова! Спасибо ей большое, что она меня успокоила. Также Аня Фролова мне сказала слова поддержки и, конечно же, родители, близкие мне очень сильно помогли, поддержали, сказали, что такое может со всеми случиться. Главное – отпустить и работать дальше», — поделилась фигуристка.