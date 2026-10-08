Дина Хуснутдинова идет пятой после короткой программы на Мемориале Дениса Тена

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанская фигуристка Дина Хуснутдинова, ученица Этери Тутберидзе, представила короткую программу на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Прокат получился нестабильным: спортсменка упала при исполнении тройного акселя, затем чисто выполнила тройной риттбергер, но ошиблась на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа. Завершила программу фигуристка дорожкой шагов третьего уровня и комбинированным вращением четвёртого уровня .

По сумме элементов Хуснутдинова набрала 63,09 балла и занимает промежуточное пятое место. Лидирует ещё одна россиянка — Александра Трусова (Игнатова).

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире прокомментировал прокат Хуснутдиновой: «Как говорится, прыжки — это её конёк. Но сегодня это была не сильная сторона Дины. Да, скомканные подготовка и начало сезона. Но нельзя этот факт использовать как оправдание какой-то неудачи. Нужно на соревнования выходить всегда на максимуме».

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября . Произвольная программа фигуристок станет решающей в распределении мест на пьедестале. Будем следить за выступлениями спортсменки. Спасибо за внимание.