Дина Аверина осталась вне тройки в квалификации на спартакиаде, Арина — вторая
На проходящей Всероссийской спартакиаде состоялись квалификационные соревнования по художественной гимнастике.
По итогам дня лидерство сохраняет Лала Крамаренко. Чемпионка мира среди юниоров лидирует с результатом в 161,2 балла после четырех упражнений.
Второе место занимает Арина Аверина, третье — Анна Попова. Дина Аверина осталась вне тройки призеров. Именитая «художница» уступает лидеру более 8 очков.
Медали соревнований будут разыграны по итогам финала индивидуального многоборья, который состоится 14 сентября.