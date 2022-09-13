news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
13 сентября 2022  17:00
Зульфат Шафигуллин

Дина Аверина осталась вне тройки в квалификации на спартакиаде, Арина — вторая

news_top_970_100

На проходящей Всероссийской спартакиаде состоялись квалификационные соревнования по художественной гимнастике.

По итогам дня лидерство сохраняет Лала Крамаренко. Чемпионка мира среди юниоров лидирует с результатом в 161,2 балла после четырех упражнений.

Второе место занимает Арина Аверина, третье — Анна Попова. Дина Аверина осталась вне тройки призеров. Именитая «художница» уступает лидеру более 8 очков.

Медали соревнований будут разыграны по итогам финала индивидуального многоборья, который состоится 14 сентября.

 

#Художественная гимнастика #спартакиада
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100