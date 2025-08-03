Дин Стюарт: «С нетерпением жду матчей за «Салават Юлаев»

Фото: hcvityaz.ru

Новоиспеченный защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ. Напомним, этим летом хоккеист перешел из «Витязя» в уфимский клуб.

«Слышал о команде много хорошего и рад стать частью «Салавата Юлаева». Я уже общался с Виктором Козловым, мы немного поговорили об игре и моей роли в составе. Думаю, в ближайшие недели у нас будет более предметный разговор. О, я прекрасно помню матчи «Витязя» против юлаевцев, особенно игру в Уфе. Атмосфера была просто потрясающей, тут крутые болельщики. Так что с нетерпением жду матчи в составе «Салавата», – цитирует Стюарта пресс-служба уфимцев.

В сезоне 2024/25 Стюарт сыграл за «Витязь» в 52 матчах регулярного чемпионата и отметился пятью шайбами и десятью результативными передачами.