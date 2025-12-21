Димитриевич уже не тот: как УНИКС разгромил «Зенит» в Казани, а Пьер выдал «матч жизни»

УНИКС третий раз в сезоне обыграл «Зенит». Вчера на паркете «Баскет-Холла» встреча завершилась со счетом 88:75 в пользу коллектива Велимира Перасовича. О главных причинах триумфа казанцев – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

УНИКС не проигрывает в домашних играх «регулярки» уже больше года

Любопытную статистику опубликовал официальный сайт Единой лиги ВТБ в преддверии вчерашнего матча УНИКСа и «Зенита». Оказывается, казанский клуб не проигрывает дома уже больше года. Последний раз «бело-зеленые» терпели фиаско в регулярном чемпионате при родных трибунах 1 декабря 2024 года. Тогда УНИКС не смог одолеть в стенах «Баскет-Холла» краснодарский «Локомотив-Кубань» (75:87).

С прошлого сезона состав казанского клуба претерпел серьезные изменения. Однако магия домашних матчей у УНИКСа никуда не пропала. Подопечные Велимира Перасовича за первую половину сезона Единой лиги ВТБ обыграли в «Баскет-Холле» всех грандов большой четверки: ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и, накануне, «Зенит».

По количеству домашних побед к этому часу УНИКС – вторая команда в Европе после мадридского «Реала». Испанский клуб идет без поражений 26 матчей. Чтобы побить рекорд Единой лиги ВТБ по числу домашних побед, казанцам необходимо одержать вверх над соперниками в «Баскет-Холле» еще девять раз. Напомним, пока что «пальму первенства» по домашним победам удерживают подмосковные «Химки», не проигрывавшие на своем паркете в период с октября 2012-го по апрель 2015 года (30 матчей подряд).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дишон Пьер выдал «матч жизни», а Бингэм с Рейнольдсом снова обеспечили разницу

Казанцам удалось переиграть «Зенит» за счет более организованной и дисциплинированной обороны. Баскетболисты УНИКСа блестяще закрыли главную звезду петербуржцев – Нено Димитриевича. Македонский разыгрывающий провел один из худших матчей в майке «Зенита», реализовав всего один из одиннадцати бросков с игры. Посредственно отыграл встречу с УНИКСом и Ливай Рэндольф, набравший почти за 27 минут на паркете всего шесть очков.

«Это была в некотором смысле странная для нас игра, если говорить о старте. Мы позволили сопернику делать все, что он хотел, без какой-либо реакции, словно в этот период мы все еще спали. Во второй половине сложилось впечатление, что мы просто сдались, отказавшись от физической борьбы, которую УНИКС применял в защите. Самая большая проблема заключалась в том, что из-за этого мы пропустили пару бросков с открытых позиций, потеряли уверенность в защите и допустили, возможно, слишком много потерь. Все решилось за две-три минуты: когда они снова начали попадать в кольцо, мы уже не смогли отыграться», – негодовал после матча главный тренер «Зенита» Александр Секулич.

УНИКС действительно был хорош в защите. Но и в атаке казанцы в минувший вечер отыграли результативно. Настоящий «матч жизни» выдал нападающий Дишон Пьер. За 33 минуты игрового времени на площадке канадец набрал 24 очка и оформил 3 подбора. Чемпион Евролиги в составе «Фенербахче» в прошлом сезоне, наконец, наглядно продемонстрировал, для чего его брал к себе УНИКС летом этого года.

Даже с зафиксированным после травмы коленом Пьер раз за разом оставлял не у дел оборону «Зенита». Не подкачал у канадца и трехочковый бросок. Из-за дуги у нападающего вчера 50% реализации.

Снова фееричный матч в составе УНИКСа выдал дуэт центровых – Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. На двоих легионеры казанского клуба набрали 35 очков. Бингэм и Рейнольдс регулярно удостаиваются похвалы по ходу сезона, и, надо сказать, совершенно заслуженно. У УНИКСа среди всех топ-клубов Единой лиги ВТБ – сильнейшая пара центровых. Бингэм и Рейнольдс стабильно обеспечивают разницу команде, набирают практически в каждой игре двузначное количество очков.

Но самое главное – оба американца очень универсальны на площадке. Бингэм и Рейнольдс, как правило, подменяют друг друга. Но периодически Перасович не против выпустить на паркет их двоих. У обоих центровых есть не только дальний бросок, но и внушительные габариты, которые в «краске» наводят ужас на защиту соперника.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перасович намекнул на новый трансфер УНИКСа

На послематчевой пресс-конференции хорватский наставник казанского клуба, разумеется, был доволен разгромной победой в исполнении своих подопечных. Тем не менее, он обратил внимание в беседе с журналистами на актуальные проблемы УНИКСа: переполненный лазарет и короткую скамейку.

Из-за повреждений в ростере казанцев по-прежнему отсутствует ключевой разыгрывающий Пэрис Ли. Не принимал вчера участия также Михаил Беленицкий. На фоне приличных потерь главный тренер УНИКСа анонсировал возможное усиление состава казанского клуба в ближайшее время.

«Да, сегодня мы смогли так победить. Однако если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы. Надеюсь, скоро восстановятся наши травмированные или мы подпишем нового игрока. Потому что играть каждые три дня и задействовать одних и тех же исполнителей очень сложно. С такой ротацией побеждать тяжело. В одной игре, как сегодня, можно собраться: помогают наши болельщики и отличная мотивация. Но может быть и иначе, например, против «Пармы». Если у игроков нет той же мотивации, если у них плохой день и нет запаса сил, выиграть такой матч крайне сложно», – резюмировал Перасович.