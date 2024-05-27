Димитриевич стал антигероем УНИКСа, а Мело и судьи – козырем ЦСКА: итоги первого матча

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ремейк финала 2021 года стартовал

Противостояние УНИКСа и ЦСКА справедливо называют «российской классикой» последних лет в Единой лиге ВТБ. Две самые сильные команды чемпионата наконец-то подошли вместе к финалу плей-офф. В четвертьфиналах оба клуба не почувствовали должного сопротивления от оппонентов. УНИКС без труда разнес «Самару» со счетом 3:0, а ЦСКА в тех же трех играх более чем уверенно разобрался с красноярским «Енисеем».

В полуфинальных сериях чуть легче было армейцам. Как и предполагалось до начала противостояния с «Зенитом», отсутствие Курича и Моермана у «сине-бело-голубых» в составе существенно отразится на их выступлении. Без словака петербуржцы потеряли в эффективности на трехочковых бросках, а нехватка французского легионера сказалась на оборонительных действиях «Зенита». В шести матчах полуфинальной серии ЦСКА дожал петербуржцев (4-2).

У УНИКСа путь к финалу складывался более тернисто. В соперниках у казанцев был «Локомотив-Кубань», с которым «бело-зеленые» год назад сражались в финале Единой лиги ВТБ. По итогам плей-офф прошедшего сезона УНИКС стал золотым триумфатором, победив краснодарцев в пяти матчах – 4:1.

В этом году прошлогодние финалисты выясняли отношения целых семь игр. Борьбы за первое место были достойны оба клуба, но в решающем матче сильнее оказались казанские баскетболисты, которые в текущем сезоне готовы, победив армейцев, повторить чемпионскую сказку.

В 2021 году, когда в финале Единой лиги ВТБ встречались УНИКС и ЦСКА, интриги в схватке двух грандов не вышло. Армейцы были сильнее на две головы, имели более мастеровитый состав и, как следствие, не оставили мокрого места от казанской команды в трех матчах (3:0).

Но в этом году финальное свидание УНИКСа и ЦСКА обещает быть захватывающим и непредсказуемым. Москвичи в преддверии плей-офф сменили главного тренера. За неудовлетворительные результаты был уволен Эмил Райкович, а на его место пришел Андреас Пистиолис. К тому же в столичном коллективе бремя очевидного лидера взял на себя новый игрок – Мело Тримбл. После восстановления от неприятной травмы голеностопа по-прежнему не в оптимальной форме находится главный страйкер армейцев – Каспер Уйэр, вокруг которого строилась раньше игра ЦСКА.

Но сейчас у команды Пистиолиса новый джокер – Мело, который с удовольствием тащит команду в самые тяжелые моменты матчей.

УНИКС практически сохранил прошлогодний чемпионский костяк за исключением нескольких лиц (ушли Дэрил Мэйкон, Винс Хантер, Георгий Жбанов). Сейчас казанцы обладают сбалансированным подбором игроков, правда, глубины скамейки в клубе все же не хватает. Даже с приходом перед плей-офф из «Пари НН» Михаила Беленицкого и Андрея Воронцевича.

В финале плей-офф 2024 года встретились действительно два мощнейших клуба Единой лиги ВТБ, которые уже в первом матче подарили сумасшедшую развязку на последних секундах стартового поединка серии (95:96).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Потрясающая игра Мело и судейский скандал с неспортивным фолом Димитриевича

Если кратко резюмировать первый матч УНИКСа и ЦСКА, то можно выделить парочку ключевых деталей, предопределивших результат встречи.

Первый и самый значимый момент – выступление лидеров УНИКСа и ЦСКА. У армейцев элегантно дирижировал в атаке весь матч Тримбл. Вчера у американского разыгрывающего залетали броски на любой вкус: пять из пяти реализованных двухочковых, четыре попадания из-за дуги, лазерная точность на штрафной линии (6/6 бросков). Уверенность Мело передавалась остальным баскетболистам ЦСКА, которые понимали, что в случае чего на паркете им будет на кого положиться.

У УНИКСа потерялся Джален Рейнольдс, который единственный из стартовой пятерки сыграл меньше 30 минут. Да, американский центровой настрелял 16 очков, но большинство результативных действий пришлось на концовку матча. В первой половине встречи Рейнольдс был бледной тенью самого себя.

Ненад Димитриевич заработал вчера 22 очка за 30 минут и 2 секунды на паркете. Но по итогам матча македонец скорее стал антигероем в составе УНИКСа. Именно руками казанского разыгрывающего «бело-зеленые» заработали неспортивный фол за 10 секунд до конца основного времени. Преимущество УНИКСа на тот момент составляло три очка, и, по идее, Нено хотел заработать обычное нарушение с двумя пробивными бросками.

Но, видимо, македонец перестарался и вместо этого, помимо двух пробивных, подарил еще и владение ЦСКА. Во время оглашения судьями вердикта неспортивного фола Димитриевичу казанский «Баскет-холл» недовольно гудел. Реакция понятна: неочевидный эпизод был трактован в пользу армейцев, которые позже любезно его конвертировали в свое преимущество. Очень печально, что на таком уровне – финала Единой лиги ВТБ – исход матча решают неодназначные судейские решения.

Все тот же Мело Тримбл сначала реализовал два из двух со штрафной, а потом на владении заработал еще два штрафных броска. За считанный промежуток времени счет на табло стал – 96:95. У УНИКСа оставалось на заключительную атаку три секунды, однако внятного розыгрыша в исполнении казанцев не получилось. После несвоевременной передачи Рейнольдса Дмитрий Кулагин даже не успел бросить. Возможно, ситуацию бы спас Димитриевич, но Нено последние секунды встречи смотрел со скамейки с пятью фолами.

Продолжая разговор о деталях матчах, нельзя не отметить, что в пользу ЦСКА сыграла и результативность запасных баскетболистов. Здорово со скамейки подключались к матчу Уэйр, Джекири и Антонов. В защите неплохо показывал себя Антон Астапкович.

У УНИКСа из игроков скамейки можно лишь выделить Воронцевича. Легендарный российский форвард выдал вчера чуть ли не лучшую игру в сезоне, набрав 18 очков (второй результат после Димитриевича). В остальном больше похвалить у казанцев некого. Слабый матч провел Эрик Грин – всего 4 очка за 12:27 минут, не на своем уровне сыграл Беленицкий – 2 очка за 09:39 минут.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перасович общался с судьями и назвал тяжелым поражение УНИКСа

По тому, как складывалась четвертая четверть, для УНИКСа поражение от ЦСКА вышло очень обидным. За минуту до конца казанцы вели с разницей в пять очков благодаря «трехе» Димитриевича и попаданию Рейнольдса со средней. Тем не менее против армейцев этого преимущества оказалось недостаточно.

После финального свистка главный тренер УНИКСа Велимир Перасович пошел общаться с судьями на предмет их трактовки неспортивного фола Димитриевича. Секретов беседы с арбитрами на пресс-конференции хорватский наставник не раскрыл, сосредоточив свою речь на итогах игры. Как сообщил Перасович, проигрыш УНИКСа оказался тяжелым для него в эмоциональном плане.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели очень хороший матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу. К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжелое поражение для нас из-за того, каким именно образом мы проиграли. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», – отметил наставник УНИКСа.

Реванш у ЦСКА казанцы постараются взять уже в этот вторник вновь в стенах родного «Баскет-холла», чтобы поехать в комфортном психологическом состоянии в Москву. Начало матча запланировано на 19:30.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»