Димитриевич назвал главную цель в этом сезоне Единой лиги ВТБ

Фото: bc-zenit.com

Защитник «Зенита» Ненад Димитриевич назвал главную личную цель в этом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Зенит» – новый вызов в моей карьере. Конечно, главная цель – добиться победы в Единой лиге ВТБ. В целом те два года, которые я провел в УНИКСе, были очень успешными для меня. Я многого добился. Но никогда не бывает достаточно побед», – сказал Димитриевич в интервью «Окко Баскет».

За УНИКС Ненад Димитриевич выступал с 2022 по 2024 год. Вместе с казанской командой македонец брал золотую и серебряную медали по итогам двух плей-офф.

Прошлый сезон Димитриевич провел в составе «Олимпии» Милан.