Дима Билан на «Новой волне»: «Везу из Казани по 40 эчпочмаков для друзей и мамы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На открытии международного конкурса «Новая волна» в Казани певец Дима Билан признался в особой любви к татарской культуре и кухне. Певец, прежде неоднократно бывавший в Татарстане, поделился воспоминаниями о времени, проведенном в республике.

«Я ведь здесь очень долгие годы прожил. Жил и под Казанью, и в Набережных Челнах. Казань всегда отличается интеллигентностью, тонким отношением к процессу. Очень интеллигентный город, народ», – отметил Билан.

Но главной страстью певца оказалась национальная кухня. Артист признался, что никогда не уезжает из Татарстана без традиционных угощений. «Я всегда везу домой по 30–40 эчпочмаков. Все любят – и друзья, и родители, мама очень любит!» – подчеркнул он.

Билан рассказал и о собственном кулинарном таланте: «Я обожаю эчпочмаки и кыстыбый, и сам я эти блюда готовлю очень хорошо». Это признание особенно удивило поклонников, знающих артиста прежде всего как исполнителя.

В четверг, 21 августа, на концертной площадке New Wave Hall состоялось торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Конкурс впервые проходит в Казани, он продлится до 26 августа.