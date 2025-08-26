Дима Билан на «Новой волне» в Казани раскрыл секрет борьбы с усталостью

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На красной дорожке фестиваля «Новая волна» в Казани Дима Билан рассказал журналистам об эффективной, по его словам, формуле восстановления сил после изнурительной работы без выходных.

Артист заявил, что работает уже 14 дней подряд и устал, однако находится на творческом подъеме.

В качестве главного лайфхака Билан рекомендует качественный массаж «с философией». В пример певец привел случай на Мальдивах, где по нему ходили ногами, пояснив, что это часть классической процедуры.

«Обязательно под собственным весом вправляют позвонки. Вес не очень должен быть большой, конечно же, у массажистки», – прокомментировал Билан.

Второй обязательный пункт его программы релакса – часовая ванна. Правда, на фестивале в Казани удалось выделить на лежание в воде лишь 30 минут. «Но всё будет! А в остальном всё как у людей», – иронично заключил артист.