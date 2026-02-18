news_header_top
Общество 18 февраля 2026 15:41

Дима Билан, L'One и Клава Кока выступят на концерте конкурса красоты БРИКС в Казани

Дима Билан
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За день до окончания конкурса красоты стран БРИКС, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 8 марта, состоятся выступления множества известных артистов. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила руководитель отдела мероприятий ООО «БРИКС» Эллина Аксенина.

«Седьмого марта выступят Дима Билан, L’One, Jony, Клава Кока и многие другие», – заявила она.

В Казани пройдет конкурс MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026, где выберут Мисс, Миссис и Мини-мисс БРИКС. Мероприятие объединит участниц из 17 стран.

#БРИКС #конкурс красоты #дима билан
