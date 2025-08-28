news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 августа 2025 20:39

Дима Билан: «Казань – это не просто город, а еще одна моя родина»

Читайте нас в
Телеграм
Дима Билан: «Казань – это не просто город, а еще одна моя родина»
Дима Билан
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певец Дима Билан признался, что Казань занимает особое место в его жизни. В социальных сетях артист рассказал, что в столице Татарстана он жил в детстве, а затем вместе с мамой каждый год приезжал на каникулы к бабушке.

«Сейчас, спустя годы, в Казани по-прежнему живут мои родные. Поэтому Казань – это не просто город, а еще одна моя родина», – отметил Билан.

Он подчеркнул, что, вернувшись в Москву, заехал к родителям и почувствовал, что «тонкая сила одной родины мягко перетекла в другую».

«Усилилось чувство памяти, духа, связи с родом – того, что невозможно измерить, но всегда можно почувствовать», – добавил Дима Билан.

#дима билан #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025