Дима Билан: «Казань – это не просто город, а еще одна моя родина»

Дима Билан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певец Дима Билан признался, что Казань занимает особое место в его жизни. В социальных сетях артист рассказал, что в столице Татарстана он жил в детстве, а затем вместе с мамой каждый год приезжал на каникулы к бабушке.

«Сейчас, спустя годы, в Казани по-прежнему живут мои родные. Поэтому Казань – это не просто город, а еще одна моя родина», – отметил Билан.

Он подчеркнул, что, вернувшись в Москву, заехал к родителям и почувствовал, что «тонкая сила одной родины мягко перетекла в другую».

«Усилилось чувство памяти, духа, связи с родом – того, что невозможно измерить, но всегда можно почувствовать», – добавил Дима Билан.