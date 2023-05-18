Диляра Садриева: Исламская мода – это не просто про одежду, это про наш культурный код

Мусульманскую моду в современном мире можно рассматривать как важный социальный аспект, считает аналитик и сооснователь платформы Modest Russia Диляра Садриева. На полях KazanForum дизайнер отметила, что исламский стиль – это не просто одежда. По ее мнению, он содержит в себе важную культурную составляющую.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

«Уже более десяти лет я занимаюсь исключительно исламской модой, популяризирую направление Modest fashion (скромная мода), работаю с мейнстрим-брендами, которые хотят выйти на мусульманскую аудиторию. Когда они обращаются ко мне, я всегда предлагаю начать с изучения культуры, начать познавать друг друга. Ведь исламская мода – это не просто про одежду, это про наш культурный код», – сказала она, выступая на пленарной сессии «Тренды исламской моды 2023».

Садриева обратила внимание на то, что сейчас многие европейские бренды, стараясь выйти на мусульманский рынок, оказываются очень далеки от понимания ценностей исламских женщин.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

«В отличие от национальной или традиционная моды, скромная мода, modest fashion – это более инклюзивное направление, которое женщины и некоторые мужчины выбирают осознанно. Некоторые мусульманки, например, целенаправленно одеваются в более закрытую одежду», – добавила она.

Встречу с дизайнерами из России, Индонезии, Сербии и ОАЭ на Международном экономическом форуме KazanForum-2023 организовало объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» совместно с Министерством труда и соцзащиты Татарстана. Там также было подписано соглашение о сотрудничестве между общественными организациями «Деловые женщины Татарстана» и Ассоциацией деловых женщин Узбекистана.