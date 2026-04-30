Диля Нигматуллина: «Я до сих пор не могу поверить. Это слезы радости»

Диля Нигматуллина, архивный снимок

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанская певица Диля Нигматуллина сумела разрешить очень сложную проблему и поделилась радостью в социальных сетях.

«Три года назад я начала выпускать свои старые песни. Я выпустил все, кроме трех главных: „Бәллүр савыт“ („Хрустальный сосуд“), „Ком сәгате» („Песочные часы“) и „Хатын-кыз бәхете» („Женское счастье“). Потому что эти песни мне не принадлежат. Права на тексты принадлежат компании „Барс Медиа„, а права на музыку – у Оскара Усманова. Я могла только исполнять эти песни. Но я горела желанием выпустить их на музыкальных платформах, чтобы дать поклонникам возможность слушать эти композиции», – объяснила она.

«Я до сих пор не могу поверить, что все документы подписаны. Скоро все мои песни выйдут на музыкальных платформах. Эти слезы – слезы радости. Мне было очень тяжело, когда начались эти недоразумения. Всё разрешилось благодаря усилиям Оскара Усманова. Моя благодарность этому замечательному композитору и великому человеку неописуема. Он отступил от своих принципов и выбрал вариант, который был совершенно невыгоден для него самого. Он сделал это ради татарской эстрады», – подчеркнула артистка.

«Я особенно рада, что этот вопрос разрешился без лишней суеты, без судов, без негатива. Правда, были моменты, когда меня оскорбляла несправедливость и я хотела выставить эту историю напоказ. Но мне хватило терпения, и я отпустила эту ситуацию. Слава Аллаху, всё разрешилось само собой», – заключила Диля Нигматуллина.