Дильбар Садыкова рассказала, как ее дед служил на фронте с дефектом кисти руки

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова рассказала «Татар-информу» историю своего дедушки, профессора КГУ (с 2021 года КФУ), который ушел на фронт еще до совершеннолетия.

«Дедушка Самитов Юсуф Юнусович, который был профессором Казанского Государственного университета, известный физик, создатель первой установки ЯМР в Советском Союзе, во время войны служил в авиационной части стажером авиамеханика. Он ушел на фронт еще в то время, когда ему не исполнилось 18 лет», – сообщила Садыкова.

У Юсуфа Юнусовича был дефект кисти руки, поэтому его не должны были забирать на фронт. Но тем не менее, поскольку он хорошо разбирался в технике, Самитов в 1943–1944 годах служил стажером авиамеханика в составе 321-й действующей авиационной дивизии на Западном фронте.

Юсуф Самитов награжден орденом «Знак Почета», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В 1946–1951 годах отучился на физмате Казанского университета и уже в 1954 досрочно завершил аспирантуру на кафедре молекулярных и тепловых процессов, защитив диссертацию. В 1954–1957 годы Юсуф Юнусович работал преподавателем на той же кафедре и уже будучи доцентом выезжал на преподавательскую работу во Вьетнам.

В 2009 году посмертно удостоен Госпремии Республики Татарстан в области науки и техники.