«Диктант Победы» пройдет на 36 тысячах площадок в 75 странах

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

«Единая Россия» проведет международную акцию «Диктант Победы» 24 апреля. В этом году для нее подготовили 36 тысяч площадок в 75 странах мира, а сама акция получила новые форматы и партнеров, сообщает пресс-служба партии.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» и депутат Госдумы Александр Сидякин сообщил, что число площадок в этом году уже превысило показатели прошлых лет. По его словам, основная часть откроется в школах, техникумах и вузах – это важно для вовлечения молодежи.

Он также отметил, что площадки появятся на военных кораблях, атомных ледоколах и электростанциях, железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на космодромах. Кроме того, 11 российских авиакомпаний проведут диктант прямо в полете. Более тысячи площадок организует Федерация независимых профсоюзов России, а силовые ведомства традиционно подключат свои структуры – для сотрудников, курсантов, кадетов и их семей создано свыше двух тысяч площадок. Еще около 7 тысяч площадок появились по инициативе граждан.

В 2026 году диктант посвящен маршалу Георгию Жукову в честь 130-летия со дня его рождения. В связи с этим обновлена эмблема акции – на ней появилась статуя маршала, установленная у входа на Красную площадь. В тест включат вопросы о его биографии, а также о других военачальниках, писателях, артистах и участниках войны.

Сидякин напомнил, что по инициативе председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в тест также включены вопросы о специальной военной операции и в этом году они сохраняются.

Задания переведены на десять языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и впервые – корейский. Для иностранных участников часть вопросов касается участия их стран во Второй мировой войне.

Председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что в проведении акции в России и за рубежом задействуют более 30 тысяч волонтеров.

По ее словам, добровольцы будут работать в Болгарии, на Кипре, в Сербии, Ливане, Катаре, странах СНГ, а также в странах, которые в России называют недружественными, включая Австралию, Бельгию и Германию. Она подчеркнула, что для сторонников акции историческая правда и благодарность важнее политической конъюнктуры.

Впервые партнером акции стало Всероссийское общество слепых. Занко отметила, что для людей с нарушением зрения будут организованы специальные площадки, поскольку участие в диктанте должно быть доступно всем.

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что диктант пройдет более чем в 700 российских вузах и их зарубежных филиалах. По его словам, в каждом филиале российских университетов за рубежом будут организованы площадки, а три из пяти телемостов пройдут именно из вузов, что он назвал символичным.

Заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов рассказал, что подготовку к акции на платформе «Ростелеком Лицей» уже прошли более 200 тысяч человек. Участникам помогает интеллектуальный помощник – российская нейросеть «Наша правда», обученная на материалах Российского военно-исторического общества.

Он также сообщил, что в рамках расширения форматов проводится кибертурнир по игре «Мир танков», приуроченный к диктанту.

Координатор партпроекта «Историческая память» в Татарстане, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина рассказала, что в республике подготовлено 560 площадок. По ее словам, проверить знания можно будет в школах, вузах, на предприятиях и в организациях.

Она уточнила, что площадки откроются в международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая, в музее-мемориале Великой Отечественной войны Казанского Кремля, а также в особой экономической зоне «Алабуга». Казанский федеральный университет организует две зарубежные площадки – в Узбекистане и Египте, где работают его филиалы. Асадуллина отметила, что интерес к акции в республике ежегодно растет.

Напомним, международная акция «Диктант Победы» пройдет 24 апреля в восьмой раз. Центральной площадкой станет Музей Победы.

За семь лет число площадок выросло в 27 раз, а участников – в 18 раз. К акции присоединились ученики 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов. За рубежом диктант написали более 21 тысячи человек.