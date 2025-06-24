«Диктант Победы» объединил 2,75 миллиона человек из 97 стран

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Международная акция партии «Единая Россия» «Диктант Победы» в 2025 году объединила 2,75 миллиона участников из 97 стран. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Как отметил председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, за семь лет количество участников выросло в 18 раз. Он подчеркнул, что акция стала масштабным международным событием. Вопросы, используемые на зарубежных площадках, адаптировались под особенности стран или регионов, а в 44 странах задания разрабатывались совместно с местными историками. По мнению Нарышкина, это придает проекту глобальный характер и делает его значимым для сотен тысяч людей, объединенных стремлением сохранить историческую правду.

Сергей Нарышкин также добавил, что «Диктант Победы» стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы. По его словам, участие в акции принимают представители разных профессий, возрастов, национальностей и конфессий, объединённые уважением к отечественной истории, признательностью Поколению Победителей и стремлением сохранить историческую память.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» и координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин сообщил, что в 2025 году диктант прошел на 35,5 тыс. площадок, при этом 1,3 миллиона человек написали его очно. В числе лидеров по количеству участников традиционно оказались Ставропольский край, Самарская, Московская, Ростовская, Саратовская области и Краснодарский край.

По данным Сидякина, 56% участников диктанта – женщины, 53% – школьники, 15% – студенты, еще 15% – работающие граждане, 5,8% – военнослужащие. Он отметил, что в этом году было организовано 1650 площадок в воинских частях и учебных заведениях Минобороны, МВД, МЧС и Росгвардии. Также участие приняли 22,4 тыс. школ и колледжей, около 800 вузов.

Центральной площадкой по традиции стал Музей Победы. Уникальные площадки действовали в детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Сириус», Академии Ломоносова, а также в десятках музеев, на атомных электростанциях, нефтяной платформе в Баренцевом море, арктических и антарктических станциях. Проект поддержали 10 авиакомпаний.

Отдельно Сидякин выделил участие новых регионов – в 2025 году там к диктанту присоединились 350 тысяч человек.

В Республике Татарстан в акции приняли участие более 20 тысяч человек. В регионе работали 393 площадки, включая 6 – для силовых структур. Площадки были организованы в ИТ-парке им. Башира Рамеева, в казанском аэропорту, а также на крупных предприятиях – Пороховом заводе, «Вакууммаше», Зеленодольском судостроительном заводе и «Нижнекамскнефтехиме». Кроме того, в проведении диктанта приняли участие министерства и ведомства республики, школы, колледжи и вузы.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что число участников «Диктанта Победы» уже почти в полтора раза превышает количество сдающих ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее партия «Единая Россия» подвела итоги акции. Победителями стали 20 человек из 19 регионов России – в их числе школьники, студенты, учителя, предприниматели, сотрудники Росгвардии и МЧС в возрасте от 14 до 61 года. Им предстоит принять участие в Параде Победы 9 мая 2026 года в качестве почетных гостей.

Напомним, акция состоялась 25 апреля 2025 года и прошла в седьмой раз. В течение 45 минут участники отвечали на 25 вопросов. По поручению Председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий была посвящена специальной военной операции.