Сегодня ночью дикобраз прогрыз стену вольера и сбежал из зоопарка в Казани.

Далеко беглец уйти не смог — его быстро поймали и вернули домой.

«А вот стены внутреннего крытого вольера, который прогрыз наш «проказник», будут отремонтированы», — написали сотрудники зоопарка в своем телеграм-канале.

Жизни и здоровью дикобраза сейчас ничего не угрожает.