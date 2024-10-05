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Происшествия 5 октября 2024 10:59

Дикобраз прогрыз стену вольера и сбежал из зоопарка в Казани

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Сегодня ночью дикобраз прогрыз стену вольера и сбежал из зоопарка в Казани.

Далеко беглец уйти не смог — его быстро поймали и вернули домой.

«А вот стены внутреннего крытого вольера, который прогрыз наш «проказник», будут отремонтированы», — написали сотрудники зоопарка в своем телеграм-канале.

Жизни и здоровью дикобраза сейчас ничего не угрожает.

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