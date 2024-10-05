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Дикобраз прогрыз стену вольера и сбежал из зоопарка в Казани
Сегодня ночью дикобраз прогрыз стену вольера и сбежал из зоопарка в Казани.
Далеко беглец уйти не смог — его быстро поймали и вернули домой.
«А вот стены внутреннего крытого вольера, который прогрыз наш «проказник», будут отремонтированы», — написали сотрудники зоопарка в своем телеграм-канале.
Жизни и здоровью дикобраза сейчас ничего не угрожает.
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