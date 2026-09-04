Дикиджи обнулили последнее вращение в короткой программе на турнире в Японии

Российский фигурист Владислав Дикиджи выступил в короткой программе на международном турнире в Японии, однако его результат оказался ниже ожидаемого. Спортсмену обнулили последнее вращение, что существенно повлияло на итоговую оценку. По данным источника, судьи не засчитали элемент из-за технической ошибки.

Дикиджи выступал в нейтральном статусе. Подробности о занятом месте и итоговых баллах пока не разглашаются.

Напомним, что ранее ISU присвоил Дикиджи статус AIN2, позволяющий участвовать в международных турнирах. Это его первый старт после получения нейтрального статуса.